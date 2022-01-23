Traumhaus am See gesucht
Folge vom 23.01.2022: Echte Jugendliebe
22 Min.Folge vom 23.01.2022
Abenteuer gesucht: Eine vierköpfige Familie ist auf der Suche nach einem perfekten Haus am See in Alabama. Kacy möchte mehr Geld ausgeben, um ein offenes Konzept mit modernem Interior und Platz für Freunde und Familie zu haben. David ist anspruchsloser – Hauptsache, das Haus hat eine Anlegestelle für das Boot und einen niedrigen Preis. Makler Justin zeigt der Familie drei verschiedene Häuser – von einem frisch renovierten Haus mit Kamin bis hin zu einem gemütlichen Bungalow mit Ausblick auf den See. Für welches Seehaus werden sie sich entscheiden?
