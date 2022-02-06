Traumhaus am See gesucht
Folge vom 06.02.2022: Luxus hat seinen Preis
22 Min.Folge vom 06.02.2022
Am wunderschönen Lake Pend Oreille in Idaho sucht eine Familie zwischen 20-Millionen-Anwesen nach einem Schnäppchen. Jorey und Lauren wollen sich hier mit ihren drei Söhnen einen Traum erfüllen und ein Ferienhaus kaufen. Sie wünschen sich ein Haus mit Anlegestelle direkt am See und mit einem Pool, einem Whirlpool oder einem Tennisplatz. Alles, was den Urlaub schöner macht. Für diesen Luxus können sie maximal 400.000 Dollar ausgeben. Sind ihre Wünsche unrealistisch oder kann Maklerin Mary ein kleines Wunder vollbringen?
