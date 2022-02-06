Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Traumhaus am See gesucht

Luxus hat seinen Preis

HGTVFolge vom 06.02.2022
Luxus hat seinen Preis

Luxus hat seinen PreisJetzt kostenlos streamen

Traumhaus am See gesucht

Folge vom 06.02.2022: Luxus hat seinen Preis

22 Min.Folge vom 06.02.2022

Am wunderschönen Lake Pend Oreille in Idaho sucht eine Familie zwischen 20-Millionen-Anwesen nach einem Schnäppchen. Jorey und Lauren wollen sich hier mit ihren drei Söhnen einen Traum erfüllen und ein Ferienhaus kaufen. Sie wünschen sich ein Haus mit Anlegestelle direkt am See und mit einem Pool, einem Whirlpool oder einem Tennisplatz. Alles, was den Urlaub schöner macht. Für diesen Luxus können sie maximal 400.000 Dollar ausgeben. Sind ihre Wünsche unrealistisch oder kann Maklerin Mary ein kleines Wunder vollbringen?

Alle verfügbaren Folgen