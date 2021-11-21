Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTV
Folge vom 21.11.2021: Der schönste Sommer

22 Min.

Brenda und Aaron wollen unbedingt direkt am Wasser ein Ferienhaus besitzen, um mit ihren beiden Kindern die Wochenenden in der Natur verbringen zu können. Seit ihrer Kindheit kommen sie zu dem von ihrem Zuhause 30 Minuten entfernten, malerischen Waldsee Nepco Lake in Wisconsin und kennen die Gegend in- und auswendig. Für Brenda kommt eigentlich nur etwas Modernes in Frage, doch Aaron ist Holzbauer und wünscht sich eine rustikale Hütte. Für Makler Brad wird es eine Herausforderung, ein Haus zu finden, dass die Stile der beiden vereint.

