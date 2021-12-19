Traumhaus am See gesucht
Folge vom 19.12.2021: Die sandige Schnecke
22 Min.Folge vom 19.12.2021
Eine vierköpfige Familie aus Wisconsin liebt das Campen am Solberg Lake, möchte aber den Campingplatz gegen ein eigenes Feriendomizil für unter 200.000 Dollar eintauschen. Sie suchen ein bezugsfertiges Häuschen mit Hüttenfeeling und einem großen Garten, einer Anlegestelle für ihr Boot sowie einem sandigen Seegrund zum Baden. Die Familie hat Glück, denn die Häuser am See sind noch bezahlbar und ihr Budget absolut ausreichend. Makler Mike zeigt ihnen gemütliche Ferienhäuser der Umgebung – von einer Hütte mit Kamin und toller Aussicht bis hin zu einem Ferienhaus mit Whirlpool und Sauna.
