Traumhaus am See gesucht
Folge vom 02.01.2022: Mehr Zeit, mehr Genuss
22 Min.Folge vom 02.01.2022
Raus aus der Stadt: Heather und Joseph haben viele Jahre hart gearbeitet, um sich ein Eigenheim leisten zu können. Sie wollen an den Seminole-See ziehen, damit ihre einjährige Tochter auf dem idyllischen Land aufwachsen kann. Das Haus, dass sich die Familie wünscht, soll einen schönen Seeblick haben, vier Zimmer, einen Garten und ein offenes Raumkonzept. Maklerin Sheri hält die schönsten Immobilien an dem riesigen See bereit – und die beiden haben die Qual der Wahl.
