Traumhaus am See gesucht
Folge vom 02.01.2022: Mitten in den Bergen
21 Min.Folge vom 02.01.2022
Urlaub für immer: In rasanter Fahrt geht es für Miranda, Travis und die 13-jährige Tochter Taylor auf Haussuche im Bundesstaat Tennessee. Die Eltern wollen der Hektik in Chicago entfliehen und ihr Traumhaus am idyllischen Norris Lake finden, den sie von diversen Urlauben bereits in- und auswendig kennen. In ihrem zukünftigen Eigenheim wollen sie sich richtig ausbreiten und mehr Zeit miteinander in der Natur verbringen. Die Familie wünscht sich deshalb ein neues Zuhause mit fünf Zimmern und Garten für maximal 400.00 Dollar, dass einen millionenschweren Ausblick bietet.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.