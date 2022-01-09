Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTV Folge vom 09.01.2022
22 Min.

Shannon und Lori sind beste Freundinnen aus Greenville, South Carolina. Ihre Familien stehen sich sehr nahe, und sie lieben es, gemeinsam mit ihren Partnern und Kindern Zeit am nahe gelegenen Lake Keowee zu verbringen. Beide sparten Geld und möchten es zusammenlegen, um gemeinsam ein Ferienhaus am See zu kaufen. Die Familien wollen unbedingt an eine ruhige Bucht, brauchen mindestens vier Zimmer, einen großen Raum zum Spielen, eine geräumige Küche und einen großen Garten mit Veranda und Wintergarten. Für 500.000 Dollar ist die Auswahl am idyllischen See nicht besonders groß, doch Makler Brett ist ganz in seinem Element.

