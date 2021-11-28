Traumhaus am See gesucht
Folge vom 28.11.2021: Das Dreier-Dreamteam
22 Min.Folge vom 28.11.2021
Die Maklerin Amber führt mit ihren beiden Kindern Bailee und Jax ein viel beschäftigtes Leben in Jacksonville, Alabama. Sie besucht den Wedowee-See schon seit einiger Zeit und möchte seine abgeschiedenen Ufer und die unberührte Natur mit ihrer Familie teilen, um mehr Zeit miteinander zu verbringen und zu entspannen. Nachdem sie jahrelang hart arbeitete und Geld sparte, hat sie jetzt endlich genug Geld beiseite gelegt. Gemeinsam mit ihrer Tochter und ihrer besten Freundin, die ebenfalls Maklerin ist, besichtigt sie verschiedene Seehäuser, um endlich ihren Traum zu verwirklichen.
