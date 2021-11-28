Traumhaus am See gesucht
Folge vom 28.11.2021: Ein Traum in South Carolina
22 Min.Folge vom 28.11.2021
Tim und Leslie leben mit Tochter Ava in Roebuck, South Carolina. Sie besitzen ein Boot und fahren damit gerne auf den abgelegenen Gewässern des eine Stunde entfernten Lake Greenwood. Zurzeit lagern sie das Boot in einem Yachthafen, doch damit soll bald Schluss sein: Die Familie sucht ihr Traumferienhaus mit einer eigenen Anlegestelle in einer Gegend, in der Häuser schnell unbezahlbar werden. Makler Jonathan setzt alle Hebel in Bewegung, um für maximal 159.000 Dollar das Wunschdomizil der Drei zu finden.
