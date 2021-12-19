Traumhaus am See gesucht
Folge vom 19.12.2021: Ein kostbarer Ausblick
22 Min.Folge vom 19.12.2021
Monica und Bryan leben in Atlanta und fahren gerne zum nahegelegenen Lake Lanier, einem der größten Seen in Georgia. Während Bryan mit dem Wasser aufgewachsen ist, war Monica erst skeptisch – doch nach einem gemeinsamen Urlaub stand auch für sie fest: Ein Haus am See ist der Traum. Auf ihrer Wunschliste steht neben Seeblick und einer Anlegestelle ein Haus mit vier Zimmern, zwei Bädern und einem modernen Look. Ihr Budget beträgt maximal 400.000 Dollar – was zwischen millionenschweren Anwesen nicht so einfach zu finden wird.
