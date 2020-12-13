Traumhaus am See gesucht
Folge vom 13.12.2020: Schwestern auf Haussuche
22 Min.Folge vom 13.12.2020
Die Spanischlehrerin und Fitnesstrainerin Jami wollte schon immer an einem See leben. Nachdem sie jahrelang hart für ihren Traum gearbeitet hat, begibt sie sich am Lake Kampeska im Nordosten South Dakotas auf Haussuche. Auf ihrer Wunschliste steht viel Platz für ihre Kinder, ein Outdoor-Partybereich und eine Veranda. Bei der Haussuche bekommt Jami Unterstützung von ihrer designaffinen Schwester.
Genre:Reality, Haus und Garten
