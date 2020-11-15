Traumhaus am See gesucht
Folge vom 15.11.2020: Der Kindskopf
22 Min.Folge vom 15.11.2020
Für Shonna und Dan hat die Brainerd Lakes Area in Minnesota eine große Bedeutung. Hier haben sie sich verliebt, geheiratet und Kinder bekommen. Nun möchten sie ein Haus am Wasser kaufen, damit ihre sechs Kinder ebenso schöne Erinnerungen schaffen können. Die Familie wünscht sich ein Ferienhaus direkt am Wasser und am besten mit eigenem Anleger. Dafür stehen ihnen maximal 430.000 Dollar zur Verfügung.
