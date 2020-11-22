Traumhaus am See gesucht
Folge vom 22.11.2020: Der Bärenbalkon
22 Min.Folge vom 22.11.2020
Eine Familie möchte aus ihrer Wohnung ausziehen und sucht ein neues Zuhause möglichst nahe am Wasser. An einem der 500 Brainerd Lakes in Minnesota wollen sie das Urlaubsgefühl das ganze Jahr genießen und viel unternehmen wie Jetski und Kanu fahren, Stand-Up-Paddling und angeln. Mit ihrer Immobilienmaklerin finden sie schließlich trotz kleinen Budgets ein Haus mitten im Wald in direkter Nähe zum See.
