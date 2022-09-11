Schnäppchenjagd in den PoconosJetzt kostenlos streamen
Traumhaus am See
Folge vom 11.09.2022: Schnäppchenjagd in den Poconos
44 Min.Folge vom 11.09.2022
Hampton ist ein historischer Badeort in Virginia mit einem großen Segelhafen und toller Architektur. Häuser können hier leicht über eine Million Dollar kosten. Doch die Schnäppchenjäger Jen und Dave suchen ein Haus für höchstens 465.000 Dollar inklusive Renovierung. Jens Schwester ist Maklerin und hilft der Familie dabei, ihr Traumhaus am Wasser zu finden. Auf der Wunschliste stehen drei bis vier Schlafzimmer und ein Outdoor-Wohnzimmer. Unverhandelbar ist jedoch die Lage, die muss direkt am Wasser sein.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.