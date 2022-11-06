Traumhaus am See
Folge vom 06.11.2022: Glamping hinterm Bach
44 Min.Folge vom 06.11.2022
Kristy lebt in der Dominikanischen Republik und sucht am Blue Ridge Lake, wo sie schon mal gelebt hat, ein Ferienhaus für sich und ihre drei Jungs. Der mitten in einem Nationalpark gelegene See bietet atemberaubende Natur und viele Aktivitäten, wie Wasserski fahren, wandern oder wakesurfen. Am liebsten hätte sie ein Haus im Wald, ohne Internet und Handyempfang. Dafür mit einer Feuerstelle, Blick auf den See in der Ferne und einem großen Garten, wo die Kinder sich austoben können. Findet sie für maximal 225.000 Dollar diesen Traum vom Ferienhaus?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.