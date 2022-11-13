Traumhaus am See
Folge vom 13.11.2022: Die Berghütte am See
45 Min.Folge vom 13.11.2022
Ein Ehepaar aus Huntsville ist auf der Suche nach einem Wochenendhäuschen an den Ufern des Lake Guntersville in Alabama. Sie lieben die Natur dort und suchen einen Ort, an dem sie viel Zeit mit ihrer Tochter im Teenageralter verbringen können. Die Familie ist bereit, Zeit und Geld in die Renovierung eines Grundstücks zu investieren – aber die Umgestaltung des Hauses darf den finanziellen Rahmen von maximal 400.000 Dollar nicht sprengen. Werden sie ihre Traumhütte zum Schnäppchenpreis finden?
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.