Traumhaus im PostkartenparadiesJetzt kostenlos streamen
Traumhaus am See
Folge vom 18.09.2022: Traumhaus im Postkartenparadies
45 Min.Folge vom 18.09.2022
Der traumhafte Adirondack Nationalpark im Bundesstaat New York bietet die perfekte Landschaft für ein Ferienhaus. Im Park kann Jetski fahren, angeln oder im Winter mit dem Schneemobil bis nach Kanada fahren. Deshalb kosten Grundstücke am Wasser im südlichen Teil des Parks oft mehrere Millionen. Doch das Ehepaar Cherisse und Ashlee aus Brooklyn suchen für ihre kleine Familie ein Feriendomizil mit vier Zimmern und Seezugang für maximal 380.000 Dollar inklusive Renovierung. Ihre Maklerin zeigt ihnen drei Häuser am See – ist das Richtige dabei?
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.