Traumhaus am See
Folge vom 02.10.2022: Reine Familiensache
45 Min.Folge vom 02.10.2022
Ein Ehepaar mit zwei Kindern hofft, sich den Traum einer eigenen Bleibe für die Ferien in St. Pete Beach, Florida, erfüllen zu können. Die Familie liebt die Wärme, Fahrradfahren, Kiten oder Fußball spielen am Strand. Deshalb ist das wichtigste Kriterium für ihre Ferienwohnung oder -Haus eine direkte Strandlage. Außerdem brauchen sie zwei Schlafzimmer und hätten gerne eine schöne Aussicht und einen Pool, sodass sie das Objekt in ihrer Abwesenheit auch vermieten können. Mit ihrem knappen Budget in Höhe von 350.000 Dollar sind die beiden auch bereit, selbst anzupacken und zu renovieren.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.