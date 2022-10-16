Traumhaus am See
Folge vom 16.10.2022: Die VIP-Suite in der Garage
44 Min.Folge vom 16.10.2022
Eine Familie aus Dallas, Texas, will der sommerlichen Hitze in der Stadt entkommen, indem sie ein günstiges Grundstück für maximal 475.000 Dollar am Cedar Creek Lake erwirbt. Sie suchen nach einem Ferienhaus so nah wie möglich am Wasser mit drei Zimmern, zwei Bädern und einem umzäunten Garten. Mit ein bisschen Fleiß und Mühe verwandeln der Banker und die Maklerin ihr neues Haus in den perfekten Rückzugsort am See. Und da sie zwei Hunde haben, fügen sie noch ein paar persönliche Details hinzu, damit sich ihre vierbeinigen Freunde wie Zuhause fühlen.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.