Traumhaus am Strand gesucht
Ab 0
Ab 0
Traumhaus am Strand gesucht
Ein Haus am Strand muss kein Vermögen kosten – das beweist "Traumhaus am Strand gesucht” in jeder Folge aufs Neue. Familien, Paare und Abenteurer:innen begeben sich auf die Suche nach ihrem ganz persönlichen Paradies direkt an der Küste – und das mit begrenztem Budget. Ob Atlantikküste, Golf von Mexiko oder karibische Insel: Gemeinsam mit Makler:innen durchstöbern sie Angebote, wägen Vor- und Nachteile ab und beweisen, dass Strandnähe und Sparsamkeit kein Widerspruch sein müssen.
Genre:Reality, Haus und Garten, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.