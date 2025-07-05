Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mark und Lori aus Utah wollen mehr als nur Erinnerungen – sie wollen ein neues Leben beginnen. Nachdem sich ihr Sohn bei einem Urlaub in Shelter Cove, Kalifornien, in das Strandleben verliebt hat, steht für die ganze Familie fest: Sie tauschen die Berge gegen das Meer. Jetzt geht es darum, ein passendes Haus an der dramatischen Küstenlinie zu finden.

