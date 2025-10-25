Zum Inhalt springenBarrierefrei
Traumhaus am Strand gesucht

Raus in die Wildnis

HGTVFolge vom 25.10.2025
Raus in die Wildnis

Traumhaus am Strand gesucht

Folge vom 25.10.2025: Raus in die Wildnis

22 Min.Folge vom 25.10.2025

Ein Ehepaar aus Nevada wagt einen Neuanfang in Kalifornien und hofft, in Shelter Cove das perfekte Zuhause zu finden. Sie wünschen sich ein Haus am Wasser, das zugleich abgelegen liegt, um Ruhe und Privatsphäre zu genießen. Auf dem Grundstück soll genug Platz für ihre drei Hunde sein – inklusive Außenbereich, in dem die Tiere frei toben können.

