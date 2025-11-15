Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Traumhaus am Strand gesucht

Pures Leben

HGTVFolge vom 15.11.2025
Pures Leben

Pures LebenJetzt kostenlos streamen

Traumhaus am Strand gesucht

Folge vom 15.11.2025: Pures Leben

21 Min.Folge vom 15.11.2025

Ein Paar möchte in ein Strandhaus investieren, das nicht nur als Rückzugsort, sondern auch als kulturelles Erlebnis dient. Nach einem Aufenthalt in Tamarindo, Costa Rica, steht fest: Hier wollen sie leben, genießen und Neues entdecken. Die Suche nach dem perfekten Haus am Meer beginnt.

Alle verfügbaren Folgen