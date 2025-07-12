Mit dem Boot ins neue ZuhauseJetzt kostenlos streamen
Traumhaus am Strand gesucht
Folge vom 12.07.2025: Mit dem Boot ins neue Zuhause
22 Min.Folge vom 12.07.2025
Colby und Wade genießen jedes Wochenende in Ocean City, vor allem beim Segeln entlang der Küste. Doch das ständige Hin- und Hertransportieren ihres Boots ist aufwendig. Deshalb wünschen sie sich eine Eigentumswohnung direkt am Wasser mit Bootssteg, um ihren Wochenend-Rhythmus zu vereinfachen.
