22 Min.Folge vom 12.07.2025

Colby und Wade genießen jedes Wochenende in Ocean City, vor allem beim Segeln entlang der Küste. Doch das ständige Hin- und Hertransportieren ihres Boots ist aufwendig. Deshalb wünschen sie sich eine Eigentumswohnung direkt am Wasser mit Bootssteg, um ihren Wochenend-Rhythmus zu vereinfachen.

Alle verfügbaren Folgen