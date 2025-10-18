Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Traumhaus am Strand gesucht

Die Delfine entscheiden

HGTVFolge vom 18.10.2025
Die Delfine entscheiden

Die Delfine entscheidenJetzt kostenlos streamen

Traumhaus am Strand gesucht

Folge vom 18.10.2025: Die Delfine entscheiden

22 Min.Folge vom 18.10.2025

Eine vielbeschäftigte Familie möchte in Treasure Island, Florida, endlich mehr gemeinsame Zeit verbringen. Ihr Traum ist eine komplett eingerichtete Eigentumswohnung mit Pool, in der die Kinder spielen und die Eltern entspannen können. Doch das Budget von 450.000 Dollar macht die Suche herausfordernd – und ob alle Wünsche erfüllt werden, liegt vielleicht am Ende in den Händen der Delfine, die oft direkt vor der Küste zu sehen sind.

Alle verfügbaren Folgen