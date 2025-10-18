Traumhaus am Strand gesucht
Folge vom 18.10.2025: Die Delfine entscheiden
22 Min.Folge vom 18.10.2025
Eine vielbeschäftigte Familie möchte in Treasure Island, Florida, endlich mehr gemeinsame Zeit verbringen. Ihr Traum ist eine komplett eingerichtete Eigentumswohnung mit Pool, in der die Kinder spielen und die Eltern entspannen können. Doch das Budget von 450.000 Dollar macht die Suche herausfordernd – und ob alle Wünsche erfüllt werden, liegt vielleicht am Ende in den Händen der Delfine, die oft direkt vor der Küste zu sehen sind.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.