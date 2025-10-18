Traumhaus am Strand gesucht
Folge vom 18.10.2025: Von der Lagune ans Meer
22 Min.Folge vom 18.10.2025
Ein Paar hat sich zunächst auf der Lagunenseite von Placencia in Belize niedergelassen, doch ihr Herz schlägt für den Strand. Gemeinsam mit ihrer Familie wollen sie nun umziehen, um näher am Wasser zu sein und das Leben am Meer in vollen Zügen zu genießen. Doch da der Immobilienmarkt vor Ort immer knapper wird, müssen sie schnell handeln, um für ihr Budget das Beste herauszuholen.
Genre:Reality, Haus und Garten, Dokumentation
