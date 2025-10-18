Traumhaus am Strand gesucht
Folge vom 18.10.2025: Eine glückliche Fügung
22 Min.Folge vom 18.10.2025
Vor ihrer Hochzeit versprach Arun seiner Frau Becky, dass sie eines Tages ein Haus am Strand haben würden. Zwölf Jahre und zwei Kinder später ist das Leben turbulent geworden – Zeit, das Versprechen einzulösen. Nun sucht das Paar in Panama City, Florida, nach einem Zuhause, das Platz für die Familie bietet und endlich den Traum vom Strandleben wahr macht.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.