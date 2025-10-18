Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTV
Folge vom 18.10.2025: Eine glückliche Fügung

22 Min.

Vor ihrer Hochzeit versprach Arun seiner Frau Becky, dass sie eines Tages ein Haus am Strand haben würden. Zwölf Jahre und zwei Kinder später ist das Leben turbulent geworden – Zeit, das Versprechen einzulösen. Nun sucht das Paar in Panama City, Florida, nach einem Zuhause, das Platz für die Familie bietet und endlich den Traum vom Strandleben wahr macht.

