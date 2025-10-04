Traumhaus am Strand gesucht
Folge vom 04.10.2025: Brandung in der Küche
22 Min.Folge vom 04.10.2025
Ein junges Paar möchte sich einen Kindheitstraum erfüllen und nach Ocean City, New Jersey, ziehen. In der begehrten Küstenstadt kann es jedoch schwierig sein, eine erschwingliche und gleichzeitig geräumige Wohnung zu finden. Doch die beiden sind fest entschlossen, ihr neues Zuhause direkt am Meer zu sichern – auch wenn die Suche Geduld und Kompromisse erfordert. Für sie zählt vor allem, dass ihr Traum vom Leben am Strand endlich Realität wird.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.