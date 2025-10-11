Zum Inhalt springenBarrierefrei
Traumhaus am Strand gesucht

Das Fifties-Paradies

HGTV Folge vom 11.10.2025
Das Fifties-Paradies

Das Fifties-ParadiesJetzt kostenlos streamen

Traumhaus am Strand gesucht

Folge vom 11.10.2025: Das Fifties-Paradies

22 Min.Folge vom 11.10.2025

Ein Paar, das seine Kindheit oft am Strand verbracht hat, will nun endlich den Traum vom Wohnen am Wasser wahr machen. In West Haven, Connecticut, suchen sie nach einer Immobilie, die größer ist als ihre bisherigen Häuser und genug Raum für ihre Zukunftspläne bietet. Inspiriert von der Küstenatmosphäre hoffen sie auf ein Zuhause, das Stil, Komfort und die Nähe zum Meer vereint.

