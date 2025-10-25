Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Ehepaar aus North Carolina liebt es, mit den Kindern Freunde in Ocean Isle Beach zu besuchen, und ist nun bereit, selbst in eine Ferienimmobilie zu investieren. Sie wissen genau, dass der Ort perfekt ist, um der Hektik der Stadt zu entfliehen und gemeinsam entspannte Tage am Wasser zu verbringen. Mit Freunden als Makler und Designer an ihrer Seite starten sie die Suche nach dem idealen Haus am Kanal.

