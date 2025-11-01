Muscheln, Sand und neue UferJetzt kostenlos streamen
Traumhaus am Strand gesucht
Folge vom 01.11.2025: Muscheln, Sand und neue Ufer
22 Min.Folge vom 01.11.2025
Nach vielen Umzügen wegen der Arbeit freut sich ein Paar darauf, endlich sesshaft zu werden und das Strandleben in Texas zu genießen. Sie haben Surfside Beach im Blick, wo sie sich vorstellen können, dauerhaft Wurzeln zu schlagen. Doch bevor sie ihre Zehen in den Sand stecken können, gilt es, eine Immobilie zu finden, die sowohl ins Budget passt als auch ihrem Traum entspricht.
