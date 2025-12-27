Traumhaus am Strand gesucht
Folge vom 27.12.2025: Das Florida-Feeling
23 Min.Folge vom 27.12.2025
Eine Militärfamilie sucht an der Smaragdküste Floridas nach ihrem ersten Eigenheim. Sie wünschen sich ein Haus, in dem ihre Kinder das unbeschwerte Strandleben erleben können, das sie selbst aus der Kindheit kennen. In Gulf Breeze hoffen sie, ihr neues Zuhause zu finden – mit Sonne, Wasser und dem Gefühl von Beständigkeit.
Genre:Reality, Haus und Garten, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.