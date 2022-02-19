Traumhaus SOS - Jasmine hilft
Folge vom 19.02.2022: Dad in Hochform
44 Min.Folge vom 19.02.2022Ab 6
Obwohl sie keine Erfahrung mit Heimwerken oder Renovierung hatten, kauften Justin und Rachelle ein renovierungsbedürftiges Haus, an dem sie mit Justins Vater seit drei Jahren jedes Wochenende arbeiten. Als Jasmine zu Hilfe kommt, findet sie eine katastrophale Baustelle vor. Die Designexpertin stoppt sofort alle Arbeiten. Mit einem großzügigen Budget von 120.000 Dollar gelingt es ihr, die Sicherheitskatastrophen einzudämmen und gleichzeitig eine offene Wohnküche mit angrenzendem Wohnzimmer zu schaffen, in dem sich die Familie zurückziehen und entspannen kann. Das klassische und neutrale Design peppt sie mit blauen, maritimen Akzenten auf.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.