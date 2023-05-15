Traumhaus SOS - Jasmine hilft
Folge vom 15.05.2023: Hinter der geheimen Tür
44 Min.Folge vom 15.05.2023Ab 6
Steve hat ein Einfamilienhaus geerbt, an dem seit 1961 nichts verändert wurde. Auf eigene Faust hat er schon viel an seinem Haus gemacht, braucht aber für den Rest des Mammut-Projekts die professionelle Unterstützung von Designerin Jasmine Roth. Gemeinsam planen sie ein Design, das den Charme des alten Hauses erhält und trotzdem den modernen Bedürfnissen von Steve entspricht. In nur sieben Wochen stellen Jasmin und ihr Team das Haus fertig und erschaffen ein Schmuckstück, das seinesgleichen sucht.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.