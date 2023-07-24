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Traumhaus SOS - Jasmine hilft

Ein Tisch für 12

HGTVFolge vom 24.07.2023
Ein Tisch für 12

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Traumhaus SOS - Jasmine hilft

Folge vom 24.07.2023: Ein Tisch für 12

45 Min.Folge vom 24.07.2023Ab 6

Obwohl die vier Söhne eines Ehepaars bereits ausgezogen sind, um eigene Familien zu gründen, ist ihr Haus durch den Besuch von Ehepartner:innen und Enkelkindern turbulenter denn je. Der ideale Zeitpunkt für das Paar, endlich jahrelang aufgeschobene Renovierungen anzugehen. Jasmine beseitigt die Abnutzungsspuren der vergangenen 27 Jahre und frischt die Mid-Century-Einrichtung des Ehepaars mit zeitlosem, spanischem Flair auf.

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