Traumhaus SOS - Jasmine hilft
Folge vom 19.06.2023: Pfusch am Bau
45 Min.Folge vom 19.06.2023Ab 6
Seit sechs Jahren leben Jessica und Alwyn mit ihrem Sohn und Jessicas Mum auf einer Baustelle, nachdem die Baufirma einfach mit ihrem Geld verschwunden ist. Das Haus stammt aus den 60er-Jahren und an jeder Ecke finden sich Provisorien und unfertige Renovierungsarbeiten. Jasmine hilft der Familie, das Haus wieder funktional, sicher und schön zu machen. Doch die Zeit rast und Jasmines Team steht vor der Herausforderung, innerhalb kürzester Zeit den Baupfusch zu relativieren und ein Zuhause zu schaffen, in dem die Familie sich endlich richtig niederlassen kann.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.