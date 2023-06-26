Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Traumhaus SOS - Jasmine hilft

Nach dem Feuer

HGTVFolge vom 26.06.2023
Nach dem Feuer

Nach dem FeuerJetzt kostenlos streamen

Traumhaus SOS - Jasmine hilft

Folge vom 26.06.2023: Nach dem Feuer

45 Min.Folge vom 26.06.2023Ab 6

Krystin und Sean können ihre Küche nicht benutzen und brauchen unbedingt Hilfe. Es ist über zwei Jahre her, dass ihre Küche in Flammen aufging, und seitdem essen sie nur noch auswärts. Mit zwei Kindern, Vollzeitjobs und keiner Zeit mehr für Heimwerkerarbeiten sind sie maßlos überfordert. Jasmine stehen 120.000 Dollar zur Verfügung, um dieses Inferno in ein modernes Bauernhaus zu verwandeln, indem sie den dunklen Grundriss öffnet und eine zeitlos-schöne Küche schafft, in der die Familie endlich wieder Kochen und Zeit verbringen kann.

Alle verfügbaren Folgen