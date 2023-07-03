Traumhaus SOS - Jasmine hilft
Folge vom 03.07.2023: Tierische Models
44 Min.Folge vom 03.07.2023Ab 6
Ein Ehepaar lebt im kalifornischen Huntington Beach in einem Haus voller angefangener Baustellen, nachdem Bauherr Avery eine Demontage ohne Renovierungspläne in Angriff genommen hat. Jasmine steht vor ihrer bisher größten Herausforderung bei der Planung des Grundrisses und hat eine ungewöhnliche Idee, um das veraltete Haus aus den 70ern mit einem modernen und hellen kalifornischen Flair zum Strahlen zu bringen.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.