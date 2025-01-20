Traumhaus SOS - Jasmine hilft
Folge vom 20.01.2025: Ein neues Leben
45 Min.Folge vom 20.01.2025
Seal Beach, Kalifornien: Seit 10 Monaten werkeln MJ und Jason an ihrem maroden Haus herum. Auch wenn das Paar bereits einige Renovierungsarbeiten geschafft hat, gibt es immer noch viel zu tun. Neben dem undichten Dach müssen teilweise sogar die Wände erneuert werden. Außerdem fehlen eine Küche sowie das Bad, und es gibt eine besondere Herausforderung: Da Devynn, die 16-jährige Tochter, im Rollstuhl sitzt, soll das neue Wohnkonzept möglichst offen sowie barrierefrei sein. Jasmine und ihr Bautrupp eilen der Familie zur Hilfe, um den Immobilien-Albtraum in eine Wohlfühloase mit Ambiente zu verwandeln.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 3-5: Warner Bros. Discovery, Inc.