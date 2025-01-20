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Traumhaus SOS - Jasmine hilft

Ein neues Leben

HGTVFolge vom 20.01.2025
Ein neues Leben

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Traumhaus SOS - Jasmine hilft

Folge vom 20.01.2025: Ein neues Leben

45 Min.Folge vom 20.01.2025

Seal Beach, Kalifornien: Seit 10 Monaten werkeln MJ und Jason an ihrem maroden Haus herum. Auch wenn das Paar bereits einige Renovierungsarbeiten geschafft hat, gibt es immer noch viel zu tun. Neben dem undichten Dach müssen teilweise sogar die Wände erneuert werden. Außerdem fehlen eine Küche sowie das Bad, und es gibt eine besondere Herausforderung: Da Devynn, die 16-jährige Tochter, im Rollstuhl sitzt, soll das neue Wohnkonzept möglichst offen sowie barrierefrei sein. Jasmine und ihr Bautrupp eilen der Familie zur Hilfe, um den Immobilien-Albtraum in eine Wohlfühloase mit Ambiente zu verwandeln.

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