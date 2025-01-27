Traumhaus SOS - Jasmine hilft
Folge vom 27.01.2025: Einzug mit Aufzug
45 Min.Folge vom 27.01.2025
Motiviert durch ihren Erfolg im Erdgeschoss, beschließt ein Paar, auch den zweiten Stock seines Hauses in Angriff zu nehmen. Doch alte Zweifel drohen das Projekt zu bremsen. Jasmine greift ein und kreiert eine harmonische, japanisch inspirierte Oase, die den Bedürfnissen jedes Familienmitglieds gerecht wird.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.