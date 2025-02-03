Traumhaus SOS - Jasmine hilft
Folge vom 03.02.2025: Sicherheit geht vor
45 Min.Folge vom 03.02.2025
Mit zwei kleinen Kindern und einem Haus voller unvollendeter Projekte ist ein junges Paar am Ende seiner Kräfte. Jasmine übernimmt die Renovierung und beweist ihr feines Gespür für Balance, indem sie den Industrial- und Boho-Stil geschickt miteinander vereint – und so ein funktionales und zugleich stylisches Zuhause erschafft.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.