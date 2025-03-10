Traumhaus SOS - Jasmine hilft
Folge vom 10.03.2025: Reparatur mit dem Klebeband
45 Min.Folge vom 10.03.2025
Ein Ehepaar mit drei Kindern kämpft mit den Herausforderungen ihres Hauses, in dem missglückte Reparaturen und ein zunehmender Schimmelbefall das Leben erschweren. Die Renovierung kann nicht länger aufgeschoben werden, denn die Familie braucht dringend ein Zuhause, das nicht nur funktional, sondern auch gesund und sicher ist. Jasmine steht vor der Aufgabe, innerhalb von nur zehn Wochen eine neue Küche und ein neues Wohnzimmer zu schaffen – einen sauberen, einladenden und kinderfreundlichen Wohnraum, in dem die Familie endlich zur Ruhe kommen kann.
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Genre:Heimwerken, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.