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Traumzüge

Traumzüge - Rocky Mountaineer

WELTFolge vom 23.03.2026
Traumzüge - Rocky Mountaineer

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Traumzüge

Folge vom 23.03.2026: Traumzüge - Rocky Mountaineer

46 Min.Folge vom 23.03.2026Ab 6

Kanadas Rocky Mountains sind mit mehr als neun Millionen Besuchern jährlich eine touristische Top-Attraktion. Seit 1990 bietet die Eisenbahngesellschaft Rocky Mountaineer Zugreisen durch die Gebirgsregion des Ahornstaats an. Eine der bekanntesten Strecken ist die von Vancouver nach Banff. Wer es sich leisten kann, genießt die Landschaft entlang des Fraser Rivers in einem der Premium-Waggons. Für 2.500 Dollar erhält der Passagier einen Platz auf dem Panoramadeck des Zuges mitsamt Gourmetmenü.

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