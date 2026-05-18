Traumzüge
Folge vom 18.05.2026: Traumzüge - Der AVE 103
45 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 6
Mit bis zu 350 Kilometern pro Stunde - so schnell wie ein Formel-1-Wagen - rast der AVE 103 über Spaniens Highspeed-Strecken. Und hat damit den spanischen Schienenverkehr revolutioniert. Die wichtigste und meistgenutzte Verbindung ist die zwischen Madrid und Barcelona. Schienen und Bahnsteige wurden in jahrelangen Umbaumaßnahmen den hohen Geschwindigkeiten des AVE 103 angepasst. Die 621 Kilometer lange Strecke meistert der Zug in nur zweieinhalb Stunden, sogar Unwettern zum Trotz.
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Genre:Dokumentation, Reise
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-4: welt