Traumzüge
Folge vom 29.03.2026: Traumzüge: Rovos Railway
45 Min.Folge vom 29.03.2026Ab 6
Er gehört zu den luxuriösesten Zügen der Welt und führt die Reisenden zurück in die goldenen Zeiten des Schienenverkehrs. Der GPride of AfricaG rollt in der Süd-Nord-Tour durch das atemberaubende Südafrika. Wilde Tiere und spektakuläre Natur begleiten die Passagiere. Ein Abenteuer von Küste zu Küste am Indischen Ozean: Das ist das Streckennetz der Rovos Railway. Die Etappen der Reise sind vielfältig geprägt - ob durch ein Naturreservat, die Wüste oder das Land der tausend Hügel.
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Genre:Dokumentation, Reise
Altersfreigabe:
6