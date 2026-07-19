Traumzüge
Folge vom 19.07.2026: Traumzüge: Bernina Express
46 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 6
Majestätisch aufragende Berge, malerische Täler und unberührte Natur: Die Schweizer Alpen sind die imposante Kulisse für die Fahrt im traditionsreichen Bernina Express. Auf seiner Fahrt von Chur im Kanton Graubünden über das Wintersportmekka St. Moritz bis ins italienische Tirano überwindet der Zugklassiker mehr als tausend Höhenmeter. Schwindelerregende Viadukte, geniale Kreiskehrtunnel und die wachsamen Augen der Lawinenexperten und Streckenmeister machen das unvergessliche Erlebnis möglich.
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Genre:Dokumentation, Reise
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-4: welt