Die Gemeinde Nice in Nord-Kalifornien ist ein malerischer Ort am See mit herrlich klarer Luft. Direkt am Ufer liegt das Grundstück der Duvardos. Familienoberhaupt Donald ist seit Jahren im Ruhestand und genießt sein Leben in vollen Zügen mit Ehefrau Mary Ann. Das Paar ist gesund, glücklich, finanziell abgesichert und hat drei großartige erwachsene Kinder, die oft zu Besuch kommen. Doch die perfekte Fassade der Duvardos soll schon bald Risse bekommen: Als sich die Familie wieder einmal am See trifft, um den Hochzeitstag von Mom und Dad zu feiern, ziehen finstere Wolken auf, die ein Drama ankündigen.
