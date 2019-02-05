Trautes Heim, Mord allein
Folge vom 05.02.2019: Fesselnde Scheidung
46 Min.Folge vom 05.02.2019Ab 12
Das idyllische Städtchen Edgewater in Colorado ist die Heimat von Familie DeWild. Den Männern des Clans liegt die Liebe zu Motoren im Blut. Alles, was die Söhne Daniel und David über Maschinen wissen, haben sie von Vater Don gelernt. Noch sind alle ein Herz und eine Seele, aber das wird sich auf einem gemeinsamen Road Trip im engen Wohnmobil ändern. Während Don und David über die Reiseroute streiten, streiten Daniel und Ehefrau Heather über Geld. Doch das Paar hat auch andere Probleme, und Heather lässt die Bombe vor versammelter Familie platzen: Sie will die Scheidung. Noch ahnen die DeWilds nicht, dass diese Trennung fatale Folgen für alle haben wird.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.