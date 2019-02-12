Trautes Heim, Mord allein
Folge vom 12.02.2019: Tödliche Doktorspielchen
Folge vom 12.02.2019
Seit Rik und Helen Santaguida ihre drei Kinder Libby, Zach und Becca adoptiert haben, führt die Familie ein alternatives Leben in einer abgeschiedenen Berghütte mitten in den Rocky Mountains. Das Paar ist überzeugt, dass die klare Gebirgsluft und die weitläufige, naturbelassene Landschaft Colorado zum perfekten Ort machen, um Kinder aufzuziehen. Doch noch wissen sie nicht, dass auf ihr ruhiges, beschauliches Hippieleben eine tödliche Lawine zurollt. Als ein Mitglied der Familie Santaguida brutal zu Tode gewürgt aufgefunden wird, sind alle vor Entsetzen wie gelähmt - und das friedvolle Image des Hippieclans geht urplötzlich in Rauch auf.
