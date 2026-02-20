Das Sündenregister von Cypress BayJetzt kostenlos streamen
Trio mit vier Fäusten
Folge 21: Das Sündenregister von Cypress Bay
47 Min.Ab 12
Ein Fremder sucht die "Drei von der Riptide" auf und bittet um Hilfe: Sein Sohn ist vor Kurzem aus der Haft entlassen worden, und das Trio soll ihn nun aufspüren. Als dies gelingt und die Detektive Vater und Sohn zusammenbringen wollen, schießt der angebliche Vater plötzlich auf den jungen Mann. Bei dem darauf folgenden Feuergefecht stirbt der Haftentlassene. Um mehr über ihn herauszubekommen, fahren die "Riptide"-Detektive nach Cypress Bay, ein gottverlassenes Provinznest.
